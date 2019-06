Straf voor man uit Aalst: Jaar cel voor ontucht met 13-jarige dochter

De man bekende dat hij zijn dochter tot twee keer toe heeft uitgekleed en betast, terwijl zij in haar kamer in bed lag. Dat gebeurde in 2014 en 2015, toen het gezin in Zaltbommel woonde. Hij vroeg het meisje niks aan haar moeder te vertellen. Drie jaar lang hield ze het geheim voor zich. Over zijn spijtbetuiging vroeg het slachtoffer tijdens de zitting of dat ging om wat hij gedaan had, of wat de gevolgen waren.