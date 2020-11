Streep door alle sinterklaasintochten in de Bommelerwaard, wel komt er een filmpje

Zaak over verkoop van goedkoop maar omstreden vlees eindelijk voor de rechter

31 oktober BOXTEL/ZALTBOMMEL - Vleespakketten voor onwaarschijnlijk lagen prijzen. Die verkocht Stichting Boodschappenbank in 2016 aan gezinnen ‘met een kleine portemonnee’. Dat klinkt nobel, maar als snel kwamen er meldingen over vlees dat bedorven zou zijn. De Boodschappenbank en drie personen achter deze stichting moeten zich maandag voor de rechtbank in Den Bosch verantwoorden.