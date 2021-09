Streep door bouwplan dijkbewoner: 60 centimeter hoger mag niet

A2 bij Diefdijk gaat van zuid naar noord nacht dicht vanwege hoogwater­oe­fe­ning

5 september CULEMBORG - De A2 tussen Culemborg en Utrecht wordt in de nacht van 10 op 11 september afgesloten in noordelijke rijrichting. Dat gebeurt om te testen of de coupure in de Diefdijk bij de A2 nog steeds functioneert. De betonnen balken die dan in het gat in de dijk worden geplaatst, zijn essentieel als er ergens in de Betuwe een overstroming plaatsvindt.