Streep door verkiezingsfestival ROC Rivor in Tiel

ROC Rivor , dat ook scholen in Zaltbommel en Geldermalsen eeft, wilde met het evenement jongeren stimuleren om gebruik te maken van hun stemrecht. Vandaag zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

Op het programma stonden een quiz, een politieke bingo en debatten. Informatiestands waren voorbereid en er was muziek geregeld. Vorige maand was er ook al aandacht voor de verkiezingen. In een escaperoom op het schoolplein moesten studenten de wereld van de ondergang redden door politieke kwesties op te lossen.