Strenge Zaltbommelse regels rond huisvesten arbeidsmigranten vanwege corona direct versoepeld

ZALTBOMMEL/ZUILICHEM - Arbeidsmigranten die wonen op de plek waar ze werken, mogen tijdelijk ook elders aan de slag. Die rigoureuze ommezwaai in het strenge beleid van Zaltbommel gaat per direct in. Voor aardbeienkweker Dutch Berries in Zuilichem pakt dat besluit niet gunstig uit. De provincie heeft het bedrijf een dwangsom opgelegd voor een te kleine groenstrook naast de kas waar units voor plukkers zouden komen te staan.

De verruiming van de regels over huisvesting heeft te maken met de problemen die tuinders ondervinden om voldoende arbeidskrachten in te huren. Uitzendbureaus, bij wie de arbeidsmigranten in dienst zijn, halen deze mensen voornamelijk uit Polen en Roemenië. Veel arbeidsmigranten zijn de afgelopen weken naar hun land teruggekeerd om bij hun familie te zijn.

20 hectare aardbeien

Aardbeienkweker Dutch Berries uit Zuilichem, met een kas van 20 hectare een van de grootste, zo niet de grootste van Nederland, heeft heel veel mensen nodig voor de pluk. Het bedrijf ligt al maanden met de gemeente, de provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland overhoop over een te smalle groenstrook aan de oostkant van de enorme kas. Die is volgens de handhavers van de gemeente maar 11 meter breed en had 18 meter breed moeten zijn. Het bedrijf en de provincie hebben van november tot eind februari overlegd over een oplossing. De provincie heeft op 10 maart besloten om een dwangsom van 200.000 euro op te leggen. Die moet worden voldaan als de situatie niet voor 2 juni voor elkaar is.

In gesprek over alternatieve oplossing

De strook was onder meer bedoeld om er units te plaatsen voor tijdelijke arbeidskrachten. De gemeente heeft zich achter de provincie geschaard wat betreft de financiële stok achter de deur. In een toelichting daarop meldt het college van Zaltbommel: ‘Wij hebben Dutch Berries laten weten dat wij aan de oostzijde van de kas gegeven de huidige omstandigheden geen mogelijkheid zien voor de plaatsing van units voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Wij zijn in gesprek met Dutch Berries om te kijken naar een alternatieve oplossing voor de huisvesting’.’

Een van de versoepelingen van het beleid is echter dat een werkgever een permanente huisvestingsvoorziening mag plaatsen op plekken waar het eigenlijk niet uitkomt. Wethouder Gijs van Leeuwen benadrukt dat de versoepeling niet betekent dat Dutch Berries nu units op de groenstrook mag plaatsen. ,,De kwestie rond de groenstrook heeft niets met de versoepeling van het beleid te maken. Het kan niet zijn dat er nu ineens units geplaatst mogen worden.”

De tuinders en andere bedrijven die Polen en Roemenen inhuren, mogen de mensen die op hun terrein wonen tot november elders laten werken. Het plaatsen van onderkomens op plekken die daar niet voor geschikt zijn mag tot begin 2021.

Brief burgemeester

De Zaltbommelse partijen bespreken de verruiming vanavond, maar ze kunnen alleen maar commentaar geven. Het besluit is al gevallen, blijkt uit een brief die burgemeester Pieter van Maaren ter aanvulling op het ‘voorstel’ aan de fractievoorzitters heeft gestuurd. Daarin verontschuldigt hij zich, zonder die woorden te gebruiken, dat het kennelijk een stap te ver was om de raad slechts met een nota over de kentering te informeren.