Stroomvoorziening in de Bommelerwaard hangt bijna niet meer aan één draadje

Dat was niet het geval toen in december 2007 een Apache-gevechtshelikopter tussen Hurwenen en Heesselt tegen de hoogspanningsleiding botste die over de Waal gespannen is. Het gevolg was een dagenlange stroomstoring waar duizenden mensen in de Bommelerwaard last van hadden. Volgende week is dat precies twaalf jaar geleden. Bij degenen die het hebben meegemaakt, staat deze periode in het geheugen gegrift, mede omdat het zo koud was.