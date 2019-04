Struingids is meer dan alleen een routeboek

,,Dat is echt een ondergewaardeerd gebied. Veel mensen gaan naar de Ooijpolder in Nijmegen, maar dit stuk hier is net zo mooi.” Emmie Nuijen (45), geografe en riviergids uit Culemborg, laat in 'haar' Struingids de wandeltocht bij Ophemert en Zennewijnen zien. Het is een wandeling van zo'n 11,5 kilometer over divers terrein. ,,Het is daar heel afwisselend. Je hebt er een stukje strand, dan ga je over de dijk en vervolgens bij Kasteel Ophemert. En het is er enorm rustig.”