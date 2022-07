Subsidie voor de pont blijft nodig, zeggen de veerbazen

We willen De Kreek aan EuroParcs verkopen, meldt Maasdriel voor de duidelijk­heid

KERKDRIEL - De Kreek in Kerkdriel staat te koop en EuroParcs is de enige gegadigde. Dat is de kern van de boodschap die de gemeente Maasdriel naar buiten heeft gebracht. De deal draait om alle voorzieningen van De Kreek en bijbehorende installaties: het zwembad, de sporthal en de functie die De Kreek heeft als dorpshuis.

24 juni