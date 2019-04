Super in de stad wél op zondag open, in het dorp niet: Jumbobaas Zaltbommel voelt zich 'beetgenomen’

ZALTBOMMEL - In het collegeplan voor een nieuwe winkeltijdenverordening mogen supermarkten in de gemeente Zaltbommel op zondagmiddag in de stad wél open, maar in de dorpen niet. John van Bruchem, eigenaar van twee Jumbowinkels in de gemeente, vindt dat oneerlijk.

Zijn filiaal in winkelcentrum Portage mag open, terwijl dat in Gameren zondags op slot moet blijven. En dat terwijl concurrent Albert Heijn op een paar kilometer afstand wél zaken mag doen. Tijdens de carrouselvergadering van afgelopen donderdag licht hij zijn ongenoegen toe. ,,Onze zaak in Gameren bedient de hele Bommelerwaard", betoogt hij. ,,Daar wonen veel gelovigen, maar ook niet-gelovigen. Al die mensen kunnen prima hun eigen keuzes maken en hebben daarvoor geen beperkende maatregelen van de gemeente nodig." Door de ligging van de winkel aan de rand van het dorp hebben weinig inwoners er last van, meent hij.

Burgemeester Rehwinkel, die het plan namens het college verdedigt, geeft desondanks geen duimbreed toe. ,,De afspraak die binnen de coalitie is gemaakt, is voorafgegaan door een zorgvuldige afweging van belangen, niet alleen economische maar ook sociale. En onderscheid maken tussen dorpen en de stad is mogelijk op basis van een VNG-verordening."

Tijdens de zitting komt niet alleen het voorstel voor supermarkten aan de orde, maar ook de wens van winkeliers in de binnenstad om de deuren op zondag te openen. Joost Drijvers (burgerlid D66) is pleitbezorger. ,,De stad snakt naar meer levendigheid." Rehwinkel is niet overtuigd. ,,We zijn nu eenmaal geen echte funshoppingstad.”