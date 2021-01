Tafeltennispionier Ad Roza in Haaften koninklijk onderscheiden

Video Auto in sloot na glijpartij op gladde weg in Bruchem

8:35 BRUCHEM - Aan de Nieuwstraat in Bruchem in de gemeente Zaltbommel is een auto in de sloot terechtgekomen. Het ging mis rond 00.30 uur, ter hoogte van de kruising met de Geerweg, vermoedelijk door de gladheid. Het voertuig landde op zijn kop in de sloot.