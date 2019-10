Talloze auto's in vlammen op bij zeer grote brand bij autobedrijf in Brakel

De brand ontstond rond 02.30 uur bij autobedrijf Klaas Hobo B.V. aan de Langekamp in Brakel. Op dat moment was er niemand in het pand aanwezig. Op het buitenterrein van het bedrijf stond een tiental auto's in brand. Het vuur is vervolgens overgeslagen naar het bedrijfspand. De garage is deels in de as gelegd. In de garage stonden meerdere auto's.