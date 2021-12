Tarief Avri gaat niet omlaag door minder inzameling van gft-afval

De gemeenteraad van Buren vroeg zich af of er misschien een financieel voordeeltje in zit voor de burgers die nu immers een mindere service krijgen. ,,Dat zit er niet in”, zegt Neven, die behalve wethouder in Buren ook algemeen bestuurslid van Avri is. ,, Avri wijst erop dat de ziekmeldingen overmacht zijn en de salarissen, toch het leeuwendeel van de kosten, worden natuurlijk gewoon uitbetaald aan het personeel dat ziek thuis zit met corona.”

Tijdelijk personeel

Het is nog niet bekend wanneer de zieke Avri-personeelsleden voldoende hersteld zijn om weer aan de slag te gaan. Volgens Neven is het lastig om tijdelijk personeel in te huren. ,,Het is sowieso al moeilijk in deze tijd om personeel te vinden, maar specifiek deze inzameling met bijvoorbeeld afvalwagens die via de zijkant inladen – zijladers – is nogal gespecialiseerd. Dat kan niet iedereen zomaar doen.”

Minder stank

Tot en met 28 januari zal Avri het gft-afval nog slechts eenmaal per vier weken ophalen in Rivierenland, in plaats van eenmaal per twee weken. Het aanbod van gft-afval is in de winter in het algemeen lager dan in de zomer dus wordt verwacht dat mensen er minder last van hebben. Er is uiteraard ook minder stankoverlast, zo is het idee. Het inzamelen van andere afvalsoorten gaat op dezelfde voet door.