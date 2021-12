Taxichauffeur belandt met auto in het water en raakt ernstig gewond in Velddriel

Historisch besluit gaat met emoties gepaard; Maasdriel gaat door met ontslui­tings­weg

KERKDRIEL/VELDDRIEL - Een Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) die alleen bedoeld is als rondweg naar recreatiegebied De Zandmeren is te kort door de bocht. Doel van de weg moet zijn dat problemen in Kerkdriel-Zuid en in Velddriel verminderen. Met die insteek kiest de gemeenteraad van Maasdriel ervoor om nu werk te maken van de ZOR. Daarbij is uitwerking van één trajectvariant gekozen.

10 december