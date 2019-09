Taxussnoeisel uit Rivierenland is dit jaar goed voor 3.000 chemokuren

VIDEO Broers Merks leggen 64 jaar na dato opnieuw dezelfde eerste steen, nu bij AH Zaltbommel

10:35 ZALTBOMMEL Ze kunnen het zich niet meer herinneren, maar ja, Hans en Paul Merks waren 5 en 6 jaar oud toen ze in 1955 de gedenksteen onthulden. Gekleed in matrozenpakje hadden ze een hoofdrol bij de feestelijke start van de nieuwbouw van het bedrijf van hun vader Has Merks aan de Steenweg in Zaltbommel.