Te kort dag om dit jaar nog voor Europese toppers BMX-baan aan te leggen in Ammerzoden

AMMERZODEN - Er komt dit jaar geen Europese BMX-wedstrijd naar Ammerzoden. Het is te kort dag om een topbaan aangelegd en goedgekeurd te krijgen. Maar een nieuwe accommodatie voor de club komt er. Daar is voorzitter Jos Verstegen van FCC Ammersoyen van overtuigd.

Het was te mooi om waar te zijn: als alles mee zou zitten dan kwamen er nog voor de zomer van 2021 Europese toppers naar Ammerzoden voor een wedstrijd in de serie om het Europees Kampioenschap. Voor die tijd moest er een splinternieuwe baan worden aangelegd.

Verouderd

Dat is een langgekoesterde wens van FCC Ammersoyen, want de huidige baan is totaal verouderd. ,,De jeugd kan er nog op trainen, maar de ruim 20 jaar oude baan is afgekeurd om er officiële wedstrijden op te houden”, legt voorzitter Verstegen uit.

Maasdriel kreeg in het najaar de kans in de schoot geworpen om een wedstrijd naar Ammerzoden te halen om de UEC European Cup. De Vlaamse gemeente Heusden-Zolder had van de organisatie ervan afgezien. Het zou Maasdriel 450.000 euro gaan kosten, anderhalve ton meer dan waar de club om had gevraagd voor de aanleg van een nieuwe baan.

Corona

De fietscrossclub en de gemeente hebben alles op alles gezet om het voor elkaar te krijgen. Na overleg met de Nederlandse wielersportbond KNWU, Libema en de Europese bond UEC kwamen alle partijen echter tot de conclusie dat het niet ging lukken. Naast het gebrek aan tijd voor het aanleggen en keuren van de baan speelt ook de onzekerheid rond corona nog een belangrijke rol. Bovendien is er dit jaar ook nog een wedstrijd om het wereldkampioenschap in Papendal. De KNWU wil geen EK- en WK-wedstrijden in hetzelfde jaar.

Probleem voor de club is nu dat de gemeente volgens de eigen subsidieregels FCC Ammersoyen eigenlijk niet mag helpen met het bekostigen van een nieuwe baan. Dat mag krom genoeg wel voor andere sportcomplexen, zoals een korfbal- of voetbalveld. Met een evenementensubsidie had dit probleem omzeild kunnen worden, maar nu gaat het evenement dus niet door.

Goede hoop

Het college kan zelf het initiatief niet nemen. Het is nu aan de gemeenteraad om burgemeester en wethouders te vragen om de fietscrossclub toch te helpen met de baan. Of dat gaat gebeuren, zal eind deze maand blijken tijdens de commissie van 26 januari. Voorzitter Verstegen beseft dat het besluit ‘van meerdere factoren’ afhankelijk is, maar hij heeft goede hoop dat de gemeenteraad de vereniging vooruit wil helpen.

Quote De laatste tijd zien we leden naar andere clubs vertrekken Jos Verstegen, voorzitter FCC Ammersoyen

FCC Ammersoyen heeft vanwege de lange historie absoluut bestaansrecht. De club heeft nu last van de wet van de remmende voorsprong. ,,In het begin zaten we heel goed, maar inmiddels zitten we door de verouderde baan al jaren op dood spoor”, zegt Verstegen. ,,Al heel lang zijn we met de gemeente bezig om een nieuwe accommodatie voor elkaar te krijgen. De huidige baan is niet veilig meer voor deelnemers en publiek, er is te weinig ruimte. De laatste tijd zien we leden naar andere clubs vertrekken. Goede fietscrossbanen zijn er genoeg in de omgeving, denk aan Oss en Tiel.”

Volledig scherm De RedBull-starthelling in Ammerzoden waar Twan van Gendt traint voor de Olympische Spelen. © copyright Marc Bolsius

Verstegen hoopt dat de aanleg van de nieuwe baan na de zomer van start kan gaan, op de plek waar momenteel Twan van Gendt op een tijdelijke helling zijn start voor de Olympische Spelen in Tokio traint. Hij denkt dat Ammerzoden dan in 2022 gastheer kan zijn van een Europese wedstrijd.

