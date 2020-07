Te veel dioxine in vlees Rode Geuzen Loevestein; bron vervuiling is nog niet gevonden

Aanleg snel internet nu ook in buitenge­bied Zaltbommel van start

10:17 NEDERHEMERT - Als vijfde gemeente in de Regio Rivierenland is Zaltbommel aan de beurt voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied. Wethouder van Zaltbommel en bestuursvoorzitter van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland Kees Zondag, gaf hiervoor in Nederhemert het startsein.