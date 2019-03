Te weinig mensen die de kar willen trekken: Avondvierdaagse Bommelerwaard gaat niet door

Ook speelt mee dat het Rode Kruis het niet meer toestaat dat een afdeling zelf een avondvierdaagse organiseert. Dat zou, vanwege de bestuurlijke verantwoordelijkheid, via een apart daarvoor op te richten stichting moeten gebeuren. Een constructie die ook wordt toegepast voor de organisatie van bijvoorbeeld de Bloesemtocht , waarvoor de Stichting Rode Kruis Bloesemtocht is opgericht. Maar ook dan zijn er gekwalificeerde mensen nodig. Vrijwilligers vinden die onderweg een appeltje uit willen delen of het verkeer willen regelen, zijn er altijd wel te vinden. Maar mensen die in het bestuur willen zitten en verantwoordelijkheid willen dragen voor de marsleiding, liggen volgens Rode Kruis Bommelerwaard niet voor het oprapen.

Op sociale media reageren mensen teleurgesteld. De Avondvierdaagse Bommelerwaard telde de laatste jaren zo'n 1.500 deelnemers. De eerste etappe startte altijd bij De Kreek in Kerkdriel en de intocht was altijd in de binnenstad van Zaltbommel. De tweede en derde etappe werden op wisselende plekken in de Bommelerwaard gelopen.