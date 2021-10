Techbedrijven zijn welkom op Maasdrielse poort; er komt weer ruimte voor ondernemers

Geen ruimte meer voor bedrijven

Maasdriel heeft geen bedrijventerrein meer om uit te geven aan nieuwe ondernemingen en voor uitbreiding van bestaande bedrijven. Om daar verandering in te brengen, zoals in 2018 aan het begin van deze bestuursperiode was afgesproken, is dit jaar gewerkt aan de voorbereiding van Poort van Maasdriel. In december hakt de gemeenteraad een knoop door over deze visie en dan kunnen in 2022 de plannen verder worden uitgewerkt.