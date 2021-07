Tegenvaller voor dierenasiel: meer geld nodig voor nieuwbouw

BRUCHEM - Is na jaren eindelijk alles rond voor een nieuw Bommelerwaards dierenasiel, zijn de bouwkosten gestegen! Kersverse bestuursvoorzitter Marleen van Baal kan dus meteen aan de bak. Er moet nog meer geld komen, want er is plots een gat van 150.000 euro.

Aan de picknicktafel voor het dierenasiel aan de Steenweg in Bruchem zitten Irene Augusteijn en Marleen van Baal aan de thee. De eerste heeft onlangs het voorzitterschap overgedragen aan de tweede. De afgelopen jaren kreeg Augusteijn voor elkaar wat haar voorgangers niet gelukt was: bij de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel de seinen op groen krijgen voor nieuwbouw.

Schop

Wegens een nieuwe baan en een te volle agenda legt Augusteijn haar functie in het stichtingsbestuur nu neer. Tegelijk met de voorzittershamer had ze ook graag de schop aan opvolgster Van Baal overhandigd. Maar die kan helaas nog niet de grond in. ,,Alles was geregeld, ook de financiering”, legt Augusteijn uit. ,,Zelfs de vergunningen zijn al rond. Daar zijn we even mee bezig geweest en nu blijkt dat in de tussentijd de bouwkosten zijn gestegen. De offertes die we hebben, zijn al wat ouder. Voor het geplande bedrag kan de aannemer het niet meer doen.”

Dus ligt er meteen een pittige klus voor nieuwe voorzitter Marleen van Baal. Onder haar leiding gaat het bestuur nu aan de slag om de financiën zo snel mogelijk rond te krijgen, want de nieuwbouw is bitterhard nodig. Het huidige gebouw, dat bijna 25 jaar geleden met minimale middelen is neergezet, is verouderd en in slechte staat.

Iedereen wil vooruit

,,We kijken of de uitvoering hier en daar wat soberder kan”, legt Van Baal uit. ,,En we gaan proberen om het ontbrekende geld in te zamelen.” Een extra bestuurslid dat zich wil bezighouden met fondsenwerving, is dan ook zeer welkom.

Quote Na een paar onrustige jaren hebben we alles nu goed op de rails Irene Augusteijn Dat de bouwkosten zo zijn gestegen, noemt Augusteijn zuur. ,,Zeker omdat we na een paar onrustige jaren door personele veranderingen en corona nu alles goed op de rails hebben. Er is een mooi bestuur en met Hetti en haar assistenten Alexis en Margo is ook het beheer nu goed geregeld. Iedereen wil graag vooruit.”

Van Baal komt uit Bergharen, maar kent het Bommelerwaardse asiel al wat langer. Ze is hondencoach en heeft in Bruchem al heel wat baasjes op weg geholpen. Elders was ze al eens asielbeheerder en omdat ze ook ervaring heeft als personeelsadviseur, trad ze begin dit jaar toe tot het bestuur van de Bommelerwaardse dierenopvang. Daar was namelijk wel behoefte aan die kennis, want de stichting is ook werkgever. En nu, een paar maanden later, is ze dus al voorzitter. ,,Ja, dat is snel gegaan, maar ik houd wel van aanpakken.”

Laatste hobbel

Dat ze de streek nog niet zo goed kent, wordt volgens haar ruimschoots goedgemaakt door de rest van het bestuur, de drie beheerders en de vrijwilligers. ,,Die komen allemaal hier uit de buurt”, weet Van Baal. ,,Gelukkig, want de verbinding met de omgeving is zo belangrijk.” Ze hoopt dat er mensen, bedrijven of organisaties zijn die de dierenopvang bij de laatste financiële hobbel van 150.000 euro willen helpen.

Want, zo vinden zowel Augusteijn en Van Baal, het nieuwe asiel moet er komen. ,,We gaan actief op zoek naar donateurs”, aldus Van Baal. ,, En mensen met ideeën voor acties om geld in te zamelen zullen we met open armen ontvangen.”