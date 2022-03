Telers zitten door gasprijs met de handen in het haar: ‘Dit zijn spannende tijden’

BRAKEL - De glastuinbouw in de Bommelerwaard zucht onder de razendsnel gestegen gasprijs. Na het overleven van de coronaklap komen telers nu opnieuw in de problemen. ,,Dit houdt geen enkele tuinder lang vol.’’

Het is een dubbele klap voor tuinders, telers en kwekers in de streek: nadat de energieprijzen al fors stegen in de nasleep van de coronacrisis, komt daar de Russische invasie in Oekraïne bovenop. Ze zijn met recht grootgebruikers: in de gemeente Zaltbommel verbruikt de glastuinbouw gezamenlijk twee derde van al het gas dat in het gebied geleverd wordt.

,,Het zijn spannende tijden’’, zegt David van Tuijl, directeur van chrysantenteler Linflowers uit Brakel en bestuurslid van Glastuinbouw Nederland. Iedere dag belt hij met meerdere tuinders in de streek. ,,We spreken elkaar moed in bij deze moeilijke periode. Als we niet uitkijken, zijn onze bedrijven dadelijk naar de klote.’’

Het schip ingaan

Oorzaak is uiteraard de hoge gasprijs. Van Tuijl rekent voor: ,,Eerst rekenden wij 20 cent per kuub af. Nu is dat op de vrije markt 2,5 euro, al betalen wij vanwege eerder gemaakte afspraken gelukkig nog wat minder.’’ Aan een voorspelling over de vraag voor hoeveel geld zijn kwekerij het schip ingaat, wil Van Tuijl zich niet wagen. ,,Niet in de krant. Maar ga er maar vanuit dat we ontzettend veel geld verliezen. Dit houdt geen enkele tuinder lang vol.’’

Volledig scherm De kas van Van Tuijl in Brakel. © copyright Marc Bolsius

Bij de chrysanten van Van Tuijl komt nog een extra probleem om de hoek kijken. Voor zijn bloemen valt Rusland als belangrijke afzetmarkt weg. ,,We zien de Wet van Murphy’’, zegt hij over het fenomeen dat alles wat fout kan gaan, fout gaat. ,,Je ziet dat er zo'n twintig tot dertig procent minder vraag is. Uiteindelijk worden alle bloemen wel verkocht, maar voor een lagere prijs.’’

Ingrijpend

De tuinder overweegt ingrijpende maatregelen om het hoofd boven water te houden. ,,Een oplossing kan zijn dat we in de winter uit productie gaan. Als we meer blijven verliezen dan de bloemen opbrengen, moeten we dat wel doen. Maar ik hoop van harte dat het zover niet komt.’’

In het geval dat de kassen dicht gaan, zegt Van Tuijl zijn medewerkers in dienst te houden. ,,We zijn creatief genoeg om daaraan handen en voeten te geven, bijvoorbeeld door ze te detacheren bij een ander bedrijf. Onze medewerkers zijn ons veel waard.’’