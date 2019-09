Teruglezen: eerste dag proces ontuchtzaak Alem

UPDATE Inbrekers dringen via het dak supermarkt Haaften binnen

12:34 HAAFTEN - De Forensische Opsporing van de politie heeft donderdagochtend sporenonderzoek in de Coop-supermarkt aan de Dorpshuisstraat in Haaften. Daar is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. De inbrekers kwamen binnen via het dak.