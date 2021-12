Teskesdurp ziet zeker nog mogelijkheden voor carnaval 2022

KERKDRIEL - De grote optocht op zondag is geschrapt, maar verder houdt de Teskesdurperroad nog de nodige opties open voor carnaval 2022 in Kerkdriel. Na overleg met de gemeente Maasdriel ziet de organisatie mogelijkheden om de kinderoptocht op maandag door te laten gaan.

De rest van het carnavalsprogramma wordt gewoon voorbereid. Voorzitter Jeroen van Leeuwen: ,,In Teskesdurp bereiden we twee scenario’s voor, waarbij we in de derde week van januari een inschatting moeten maken welke kant het op gaat. Daarbij baseren we ons op de coronamaatregelen die dan aangekondigd zijn voor carnaval. In het gunstige scenario kunnen we carnaval vieren in de nieuwe gezamenlijke feesttent die toegankelijk wordt voor alle leeftijden.”

Pleinfeest

,,We onderzoeken mogelijkheden om iets van een pleinfeest op de zondagmiddag te houden, ondanks dat er geen optocht is. Hetzelfde geldt voor de kroegentocht. Voor dit scenario moeten de coronamaatregelen zijn zoals die golden in oktober en november: met de horeca open en toegang met QR-code. Het papierwerk voor dit scenario is klaar en de vergunningsaanvraag is in behandeling.”

Als de horeca nog dicht i, wordt het volgens Van Leeuwen een ander verhaal. ,,Dan wijken we gedwongen uit naar een minder gunstig scenario en vervalt een aantal activiteiten. Maar ook dan bekijken we of er activiteiten, zoals de kinderoptocht, door kunnen gaan. Het lijkt dan op carnaval 2021, een carnaval dat met name in het weekend wordt gevierd.”

Online-kroegentocht

De online-kroegentocht van 2021 was met meer dan 1000 deelnemers een succes, maar een exacte herhaling zal het volgens Van Leeuwen ‘zeker niet worden’.

Teskesdurp heeft in ieder geval een prins. Op 7 november werd Prins Ted d’n Urste geïnstalleerd in café Babbels. ,,Dat pakken ze mij in ieder geval niet af”, zei hij toen. Voor de Teskesdurperroad is het niet de vraag of carnaval doorgaat, maar op welke manier.



