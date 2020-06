Textiel? Daar moet nu geld bij, maar Avri gaat door met de inzameling

‘Bij restafval is zonde’

De kosten daarvan worden doorberekend. Voor veel afvaldiensten reden om af te haken, maar niet voor Avri. ,,Ondanks dat het ons nu geld kost, zijn we er toch mee doorgegaan", zegt algemeen directeur Walter Brouwer. ,,Juist nu ruimen mensen op en moeten ze hun spullen kwijt kunnen. Kan dat niet in een textielcontainer, dan gaat het bij het restafval. Zonde. Bovendien is afval verbranden duurder dan tijdelijk bijbetalen.”

Oud papier

Toekomststrategie

Het heeft Avri volgens Brouwer complimenten opgeleverd. ,,Dat is ook wel eens fijn", zegt hij met een knipoog naar alle kritiek die de dienst vorig jaar, na de invoering van het nieuwe inzamelingssysteem, over zich heen kreeg. Recent onderzoek wees uit dat dit proces niet vlekkeloos is verlopen. Met de verbeterpunten is Avri inmiddels aan de slag.