Thiago is de eerste baby in nieuwe gemeente West Betuwe ... en Guus uit Haaften kwam als tweede

BEESD/HAAFTEN - Net een paar dagen oud en nu al verzekerd van eeuwige roem. Thiago Copier is niet alleen het eerste kind van vader Daan (34) en moeder Yuni (29) hij is ook de eerste baby van de gemeente West Betuwe.

Op 3 januari werden er trouwens drie baby's geboren die een gooi deden naar de ‘eerste plaats’, maar in Beesd was Thiago de snelste.

Spinnende banden

Bijna ook voor de verloskundige ,,Die kwam met spinnende banden iets voor 01.00 uur aangereden’’, zegt de vader. ,,Om 01.08 uur is Thiago geboren.’’ Tijdens de jaarwisseling hadden ze nog op het Dorpsplein in Beesd gestaan. ,,Ik heb zelfs nog gedanst’’, zegt Yuni. ,,Zondag 6 januari was ik uitgerekend.’’

Drie baby‘s

In een tijdsbestek van tweeëneenhalf uur werden drie baby’s geboren. Kort na de geboorte van Thiago kwamen Guus Schuurman in Haaften en Emy Baars in Geldermalsen ter wereld.

Uit de voorraad van zijn verhuurbedrijf toverde Daan een opblaasbare ooievaar van ruim twee meter. ,,Na drie dagen was ik die ventilator een beetje zat. Nu staat Thiago met mooie plakletters op de voordeur. Compleet met geboortedatum, gewicht en zijn lengte.’’

Eén op de wereld

Burgemeester Harry Keereweer kwam woensdag in Beesd bij vader Daan (34) en moeder Yuni (29) op kraamvisite. ,,Een mooi kindje’’, zei de burgervader. ,,De eerste in West Betuwe en daarvan hebben we er maar één op de hele wereld.’’