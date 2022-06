Thomas en John gooien hoge ogen op Booking.com met glampinghuisjes en luxe tent

Bard Bothe schrijft met ‘Rugzak met ongemak’ de moeizame band met zijn vader van zich af

ZALTBOMMEL - Congo, Wales, Amersfoort en een dorpje dat zomaar in de Bommelerwaard zou kunnen liggen. Het zijn de decors voor het nieuwe boek van Bard Bothe. In Rugzak met ongemak schrijft hij de ongemakkelijke verhouding met zijn vader van zich af. Want hoofdpersoon Thomas Brouwer is eigenlijk Bard Bothe zelf.

3 juni