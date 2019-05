Tien dorpen, twee steden en twee forten vieren de vrijheid tijdens Tour de Waal

“Kijk, daar komt-ie”, wijst de achtjarige Wesley naar de grijze wolkenlucht boven de Bommelse brug. Het stipje dat hij ontwaart, blijkt het eenmotorige vliegtuigje waarop tientallen kinderen ongeduldig wachten. Gespannen staan ze rond een vrijgehouden grasveld in de uiterwaarden waarop het toestelletje straks broodjes zal droppen. Maar het pakt even anders uit. De bemanning maakt een inschattingsfoutje, waarna de lading niet op het veld, maar op de Waalkade terechtkomt. Dringen dus bij het trapje om boven te komen. “De dropping herinnert aan operaties in 1945 waarbij Britten en Amerikanen bezette gebieden bevoorraadden waar honger was”, probeert vader nog uit te leggen, maar Wesley en zijn broertje stuiven al weg om te rapen.

Onweerstaanbare publiekstrekkers

De dropping, die op meerdere plekken plaatsheeft, is onderdeel van de Tour de Waal, een feest dat op 14 locaties aan de Waaloevers tussen Loevestein en Tiel op uiteenlopende manieren wordt gevierd en dat vandaag zijn zesde editie beleeft. Meer dan gewoonlijk zijn rivierdorpen met elkaar verbonden door extra pontjes. Fietsliefhebbers maken er dankbaar gebruik van om korte dijktochtjes te maken en meerdere plekken te bezoeken. In Zaltbommel is veel volk op de been dankzij een paar onweerstaanbare publiekstrekkers. Zo ligt dit jaar een mijnenveger uit de jaren 50 aangemeerd aan de Veerweg. Voor de loopplank staat een lange rij te wachten om een kijkje aan boord te nemen. Vooral het luchtafweergeschut op de voorplecht is een dankbaar decor voor tientallen selfies. Op de kade staan kramen, een vierkoppige dichtersgroep draagt poëzie voor, met pontonbrugboten wordt een spectaculaire Waalcrossing uitgevoerd en via grote speakers completeert Vera Lynn de sfeer met haar oorlogs-evengreen ‘We’ll meet again’. Klapstuk van de middag is een colonne met 25 historische militaire voertuigen, die rond half vijf onder veel belangstelling de stad binnenrolt.