Tientallen bekeuringen voor gevaarlijk gedrag op de Maas in de Bommelerwaard

Op camping Maaszicht in Kerkdriel is het al niet leuk meer

23 juli KERKDRIEL - Werkzaamheden, overal afval en tot overmaat van ramp ook nog een brand. Gezellig is het deze zomervakantie al niet meer op Maaszicht in Kerkdriel. De transformatie van camping naar luxe resort, die al in volle gang is, gaat niet zonder slag of stoot. En al helemaal niet zonder emotie.