Tientallen weesfietsen opgeruimd bij station Zaltbommel

ZALTBOMMEL - De gemeente Zaltbommel heeft zo'n honderd fietsen weggehaald in en om de stalling bij het NS-station. De actie was gericht op achtergelaten en verkeerd gestalde fietsen.

De weesfietsen en fietswrakken moeten het veld ruimen om er voor te zorgen dat er voldoende ruimte blijft in de stalling.

Wie zijn of haar fiets mist, kan kijken of die is opgeslagen bij de gemeentewerf in Gameren. Dat kan alleen door vooraf contact op te nemen met de buitendienst van de gemeente. Die is bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Zaltbommel: 14 0418.

De opruimactie op 8 en 9 september is ruim van tevoren aangekondigd, onder meer via sociale media. Ook heeft er bij het station een lichtkar gestaan met informatie over de controle.

Vervelend

Het is niet de eerste keer dat er fietsen zijn opgeruimd bij het station. ,,Het parkeren van fietsen is al lange tijd een probleem bij het NS station", liet wethouder Adrie Bragt eind augustus weten in een bericht van de gemeente. ,,We constateren dat, ook na eerdere acties, er nog steeds te veel fietsen verkeerd worden geplaatst. Dat is vervelend voor wie zijn fiets wil stallen. De foutgeparkeerde fietsen zorgen bovendien voor gevaarlijke situaties.”