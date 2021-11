Tijdelijke oplossing voor toilet-saga Zaltbommel: markttoilet onder stadhuis opengesteld voor publiek

Het is het zoveelste hoofdstuk in de toilet-saga in Zaltbommel. De vestingstad, die zichzelf prijst om gastvrijheid, heeft een langgekoesterde wens voor een openbaar toilet. Het gemeentebestuur deed al in 2018 onderzoek naar een geschikte locatie, waaruit een een invalide parkeerplaats in de Gamerschestraat als beste uit de bus kwam. Dat plan werd weer ingetrokken na fel protest uit de buurt, dat liever geen toiletblok op de stoep wilde. Ook andere opties vielen af.

Volgens de huidige plannen wil de gemeente een toilet realiseren bij de Bossche Poort, het gebied bij de zuidelijke entree van de vesting. Maar omdat dat project nog even op zich laat wachten, opent de gemeente nu een tijdelijke oplossing in de binnenstad.

Opknapbeurt

Het oude markttoilet onder het stadhuis wordt nu vooral door marktkoopman gebruikt. Om het ook voor publiek toegankelijk te maken, krijgt het een opknapbeurt. Vanaf januari 2021 kunnen bezoekers hun blaas er legen, alleen niet op elk moment van de dag: het toilet is dagelijks geopend tussen 10.00 en 21.00 uur in de zomermaanden en van 10.00 tot 18.00 uur in de wintermaanden. Ook is het markttoilet niet geschikt voor bezoekers met een beperking.

,,Het is oppassen geblazen onder het stadhuis, want je stoot zo je kop’’, zegt wethouder Gijs van Leeuwen. ,,Maar ik ben blij dat we zo toch een tijdelijke oplossing hebben gevonden.’’