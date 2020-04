Tijningenplas in Zaltbommel doordrenkt met Bourgondisch bloed

In de rij op het school­plein om tóch in de klas toetsen te maken

10:04 VUGHT/BOXTEL - De één moet om deze week schoolexamen te kunnen doen in de rij gaan staan op het schoolplein, de ander hoeft zijn kamer niet eens af. En in Boxtel komen leerlingen net als bij het échte eindexamen samen in een gymzaal. Hoe dan ook: heel anders dan anders in coronatijd.