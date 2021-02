Tilburger krijgt werkstraf voor hennepkwekerij in Hedel

Nadat de politie verschillende anonieme tips had gekregen, onder meer over een wietlucht rond het pand aan de Voorstraat, werd op 18 november 2019 een inval gedaan. Op de bovenverdieping van het huis vond de politie koolstoffilters en restanten van hennepplanten. Het leek erop dat in de slaapkamers, die net waren opgeknapt, eerder hennep was gekweekt. In een schuur achter de woning was een kwekerij in aanbouw en lagen allerlei voorwerpen die nodig zijn om hennep te kweken.