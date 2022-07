Tip voor liefhebbers: kasteel Nederhemert is te bezichtigen tijdens Verhaal van Gelderland

Op 9 opeenvolgende zaterdagen kunnen mensen een tocht maken langs historische plaatsen die aansluiten bij een periode in de Gelderse geschiedenis. Deze zaterdag staat in het teken van de zogeheten hoge middeleeuwen, de periode van ruwweg 1000 tot 1250. Het kasteel, eigendom van Geldersch Landschap en Kasteelen, is te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur.