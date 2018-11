Door het rijtijdenbesluit voor truckers, waarin geregeld is dat ze op gezette tijden moeten rusten, zijn plaatsen nodig waar ze in hun cabine kunnen slapen. Eerder deze maand leek het erop dat de gemeente Zaltbommel dat, naast rustplaats De Lucht langs de A2, slechts op één plek toe wilde staan: de vrachtwagenparkeerplaats langs de Van Heemstraweg-Oost in Zaltbommel. Tijdens de commissievergadering van 1 november vroeg Bart Schreuders van ZVV hier aandacht voor. Volgens hem is één plek echt te weinig. Hij kreeg bijval van Hein de Kort van het CDA.

Vijf

Donderdagavond bleek tijdens de raadsvergadering dat burgemeester Peter Rehwinkel deze opmerkingen ter harte heeft genomen. In de Algemene Plaatselijke Verordening wordt nu geregeld dat slapen mag op alle, speciaal aangewezen vrachtwagenparkeerplaatsen in de gemeenten. Dat zijn er vijf. Naast de locatie aan de Van Heemstraweg-Oost liggen die aan de Jakob Ekelmanstraat in Nieuwaal, de Kweldijk in Zuilichem, de Hoekseweg in Poederoijen en de MaasWaalweg (bij de Esso) in Aalst.