Toch nog een lintjesregen, in gemeenten Maasdriel en Zaltbommel kregen deze inwoners een lintje

Mogelijk dit jaar tóch Drielse kermis; het plan is half september

10:00 KERKDRIEL - Twee maanden later dan normaal is er wellicht toch kermis in Kerkdriel. Het evenement dat eigenlijk op 11 juli zou beginnen werd vanwege corona afgelast. Nu loopt een onderzoek of het haalbaar is vanaf zaterdag 12 september vier dagen kermis te houden. ,,Dat de kermis een andere vorm zal krijgen, staat vast", licht wethouder Erik van Hoften toe.