Toch nog een vroege muzikale noot op Koningsdag in Velddriel

video Flinke brand op camping in Aalst legt chalet volledig in as

7:30 AALST - In de nacht van zondag op maandag heeft een grote brand gewond op camping de Rietschoof aan de Maasdijk in Aalst. Bij aankomst van de brandweer rond 02.00 uur stond een chalet met aanbouw en schuur volledig in brand.