Toch nog succesje voor omwonenden: groeiend aardappelbedrijf Quik in Hedel moet iets aan de stank doen

DEN HAAG/HEDEL – Aardappelbedrijf Quik aan de Akkerseweg in Hedel mag alleen de nieuwe productiehal in gebruik nemen als het bedrijf één van de twee voorgeschreven stankmaatregelen neemt.

In een einduitspraak heeft de Raad van State zelf een zogenoemde voorwaardelijke verplichting in de vergunning vast gelegd. Dat was eerder niet zo duidelijk geregeld, waardoor er behoorlijk wat onzekerheid bij omwonenden bestond.

De Raad heeft nu vastgelegd dat Quik de nieuwe productiehal alleen in gebruik mag nemen als het aardappelbedrijf, of een schoorsteen van 35 meter hoog bouwt, of andere maatregelen nemen om de stank te reduceren, bijvoorbeeld door meer naverbrandingscapaciteit in de filterinstallatie aan te brengen. Nu die stankmaatregelen keihard zijn vastgelegd, zijn de omwonenden in ieder geval nog wat tegemoet gekomen.

Concurrentie

Die hadden liever helemaal geen uitbreiding van Quik op de huidige locatie gezien, maar wilden er vooral geen last van hebben. En dat is nu wat de stankoverlast betreft afgedekt. Quik heeft de nieuw hal hard nodig om concurrerend te kunnen blijven, zei de directeur eerder tijdens de rechtszaak.

In de moderne nieuwe productiehal zullen aardappelen onder strenge hygiënische omstandigheden worden verwerkt en verpakt. Volgens Quik is dat nodig omdat supermarkten steeds hogere eisen stellen.

5 procent meer stank? Dan maatregelen

Ook de raadsman van de omwonenden moest erkennen dat de Raad van State Quik hoe dan ook door kan gaan met de bouw van een moderne nieuwe productiehal, waar aardappelen onder strenge hygiënische omstandigheden zullen worden verwerkt en verpakt. Immers, de vergunning voor de uitbreiding van Quik is al onherroepelijk.

De rechtszaak ging eigenlijk alleen nog over de eventuele finetuning van het uitbreidingsplan. Zo blijkt het bestemmingsplan niet erg helder op welk moment Quik welke maatregelen gaat nemen om eventuele stankoverlast tegen te gaan. Want uit een onafhankelijk onderzoek van de STAB (onderzoeksbureau voor de rechtbanken) bleek dat in het slechtst denkbare scenario de stankoverlast in de omgeving met 5 procent kan toenemen. Om dat te voorkomen moet Quik maatregelen nemen.

Schoorsteen

De Raad van State zei tijdens de rechtszitting al dat er een duidelijker stankvoorschrift moet komen. Zowel de gemeente Maasdriel, het aardappelbedrijf als de raadsman van de tegenstanders stemden in het met voorstel van rechter en staatsraad Hanna Seventer om zelf een nieuw voorschrift te maken.

Daarin wil het hoogste bestuursrechtscollege vastleggen dat Quik, of een schoorsteen van 35 meter hoog bouwt, of andere maatregelen nemen om de stank te reduceren, bijvoorbeeld door meer naverbrandingscapaciteit in de filterinstallatie aan te brengen. In ieder geval moet Quik die maatregelen nemen als de stankgevoelige productie wordt uitgebreid. Directeur Peter Quik gaf aan dat de bouw van de nieuwe hal al in volle gang is en dat die dit najaar gereed zal komen.

Geen strobreed

Overigens benadrukte de raadsman van de omwonenden tijdens de zitting nog eens dat de gemeente het uitbreidingsplan op de huidige locatie aan de Akkerseweg nooit had mogen goed keuren,’een zo’n groot bedrijf als dit hoort op een bedrijventerrein thuis en niet vlak bij een woonwijk.

Alleen zou de gemeente Quik geen strobreed in de weg leggen, en krijgt het bedrijf alle ruimte om telkens weer een beetje meer uit te breiden. Een woordvoerder van Quik, gesteund door de gemeentewoordvoerster, wees erop dat verplaatsing van het gehele bedrijf wel degelijk van alle kanten bekeken is, maar het zou te kostbaar zijn.

‘En het gaat gewoon niet. Want dan moet het bedrijf een paar dagen dicht en dat kan niet gezien de dagelijks stroom versproducten,’ aldus de woordvoerder. De tegenstanders betwijfelen of het bedrijf kopje onder gaat alleen maar als het een paar dagen moet overschakelen van de oude naar een nieuwe locatie.

Aardappelrecept

Verder geloven de omwonenden niet dat Quik niet naar het nabijgelegen bedrijventerrein De Kampen Noord kan verkassen. Volgens de gemeentewoordvoerder kunnen daar alleen kleine bedrijven heen, Quik zou te groot zijn.

De raadsman van de tegenstanders noemde dat een kulargument, omdat er nu al heel grote bedrijven op De Kampen Noord zitten, zoals Van Opzeeland en Vos Truckparts. Peter Quik besloot met een uitnodiging aan de twee omwonenden om ook eens zaterdagochtend langs te komen,’ dan nodigen we alle omwonenden uit om een nieuw aardappelrecept uit te proberen. Het zou leuk zijn als ook deze twee bewoners een keer langs komen. Want wij hechten erg veel waarde aan een goede verstandhouding met onze buren’.