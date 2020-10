Toeritdosering op A2 bij Waardenburg tegen files en sluipers

Buurten zijn vuurwerk­over­last spuugzat... en dan is het pas oktober

8 oktober DEN BOSCH/ROSMALEN/ZALTBOMMEL - De zoveelste zware vuurwerkbom in een park in Zaltbommel - en aanhoudende overlast door hangjongeren - zijn reden voor de burgemeester om daar een camera te plaatsen. Na 28 klachten sinds april was de maat vol. En het gaat op meer plaatsen mis met extreem zwaar vuurwerk. In Rosmalen sloegen paarden bijna op hol nadat er vuurwerk in de manege was gegooid.