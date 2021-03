Toestemming voor proefboringen naar aardwarmte in Zaltbommel

In het westelijk deel van de gemeente Zaltbommel zou geothermie wel eens de warmtebron van de toekomst kunnen zijn. Voor de glastuinbouw, maar mogelijk ook voor huizen in de directe omgeving. Volgens de Zaltbommelse wethouder Willem Posthouwer hebben voorstudies uitgewezen dat die kant van de Bommelerwaard hiervoor mogelijk geschikt is. Proefboringen moeten uitwijzen of dat ook echt zo is.

Twee putten

Bij aardwarmte wordt gebruikgemaakt van heet water uit diepere bodemlagen. Het gaat om een gesloten systeem dat uit twee putten bestaat. Via de ene put wordt heet water omhoog gepompt en nadat het boven de grond via een wisselaar de warmte heeft afgestaan, gaat het koude water via de andere put weer terug de aarde in. Het water zelf wordt dus niet gebruikt.

Boven de grond gaat het om één locatie, maar omdat schuin geboord wordt, liggen het inname- en uitgiftepunt diep in de aarde zo’n twee kilometer uit elkaar. Gemiddeld levert zo’n systeem, dat in vaktermen een doublet wordt genoemd, dertig jaar warmte op. Het is de bedoeling dat er in het kassengebied twee van zulke doubletten komen. Boven de grond beslaat zo’n boorlocatie een perceel ter grootte van een voetbalveld.

Vier of vijf jaar

Boren naar aardwarmte is een tijdrovende kwestie. Er is nu weliswaar toestemming van het ministerie maar er moeten nog tal van andere zaken geregeld worden. ,,We mogen blij zijn als we over vier of vijf jaar zover zijn”, zei Posthouwer onlangs in een toelichting.

Een pionier is Zaltbommel niet. Op zo’n twintig andere plaatsen in Nederland is al sprake van geothermiewinning, ook in combinatie met de glastuinbouw. Volgens advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning hoeven bewoners niet bang te zijn voor trillingen omdat het een gesloten systeem is en er geen drukverschillen ontstaan.

Geothermie is een kostbare aangelegenheid. Het gaat om een investering van tientallen miljoen euro’s. Kosten die worden gedragen door het bedrijf dat gaat boren.