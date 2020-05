Tondeuse over bloeiende dijk tussen Zaltbommel en Gameren valt verkeerd

,,Zondag heb ik nog staan genieten. Dat het zo mag groeien en zoveel leven herbergt. Maandag wilde ik met mijn kleinkinderen margrieten gaan plukken. Tot mijn verbazing en afschuw was alles afgemaaid”, reageert ook Loes Pardoel uit Hedel. ,,Wie geeft deze onbezonnen opdracht?”

Quote Natuurlijk moeten de dijken gemaaid worden, maar laat dan gedeelten ongemoeid voor de vlinders en de insecten Ton van Balken, Natuurwacht Bommelerwaard

Ton van Balken van de Natuurwacht Bommelerwaard is ook een van degenen die er het zijne van denkt. ,,Natuurlijk moeten de dijken gemaaid worden, dat is goed voor de stevigheid van de dijk. Maar laat dan gedeelten ongemoeid, zodat er voor de vlinders, de insecten en andere dieren nog planten over zijn. Een week geleden stond de dijk bij de Kloosterwiel nog in bloei, nu is alles weg. Het is echter jammer. Er staat geen sprietje meer.”

Klemmend beroep

Van Balken doet een klemmend beroep op de fracties in het algemeen bestuur van het waterschap om over te stappen op gefaseerd maaien. Maandag staat de biodiversiteit op de dijken op de agenda van het algemeen bestuur. In een brief aan de partijen schetst Van Balken wat hij van de huidige aanpak vindt. ,,Dit is funest voor insecten. Daarom pleiten wij net als de Vlinderstichting en Natuurmonumenten en tal van andere natuurorganisaties voor gefaseerd maaien, zodat er bij iedere maaibeurt voedsel en dekking blijft voor onze insecten.”

Volledig scherm Een heel ander beeld op de Waaldijk bij Hurwenen. © foto Jan Zandee

Toch heeft Waterschap Rivierenland de dijk deze week met goede bedoelingen gemaaid. Juist door vroeg in mei te maaien moet een bloemrijke dijk ontstaan die vervolgens de hele zomer door in bloei blijft staan. Op zich is dat gunstig, reageert Van Balken. ,,Vroeg maaien heeft meer voordelen dan later in mei.” Het gaat hem erom dat alles is weggemaaid. ,,Er verdwijnt in korte tijd veel aanbod van voedsel, zoals stuifmeel en nectar.

Experiment op meer plaatsen

Het dijkvak tussen Zaltbommel en Gameren is een van de plekken waar het waterschap met deze methode experimenteert. Dat gebeurt onder op de Oude Rijndijk bij Lienden en op de dijk langs de Lek en de Rijn tussen Hagestein en Opheusden. Op deze plekken wordt anders gemaaid: de tijdstippen wijken af en ook de methodes. Op bloemrijke dijken start het maaien al begin mei, op andere dijken gebeurt dat later in de zomer.

Gefaseerd maaien vanaf 2021

,,Gefaseerd maaibeheer omarmen we, met het oog op biodiversiteit”, reageert een woordvoerder van het waterschap. ,,We willen het opnemen bij de eerstvolgende uitgifte van dijkpercelen in het najaar. Dan wordt het in het maaiseizoen van 2021 toegepast. Waar aannemers of agrariërs (partijen die met het waterschap contracten afsluiten voor onderhoud van dijktaluds, red.) de handschoen nu al willen opnemen, kan dit eerder.”