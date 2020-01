Torentuin Zaltbommel was een lappendeken: ‘we brengen alle elementen weer terug’

De start van het groeiseizoen duurt nog even, maar in de Torentuin zijn vrijwilligers al aan de slag om de eerste voorbereidingen te treffen.

ZALTBOMMEL - Twee jaar lag het grootste deel van de tuin braak vanwege de bouw van nieuwe woningen. Joke Verdegaal is één van de eigenaren van de nieuwe woningen en zaterdag voor het eerst aan de slag als vrijwilliger. ,,Voorheen was ik hier nog nooit geweest, als je in een buitenwijk woont ben je toch niet zo betrokken bij de binnenstad. Maar ik hou wel van dat lichamelijke werk met de kruiwagen.”

Deze ochtend moet de compost door vrijwilligers vanuit een container gekruid worden naar de moestuin. De grond gaat in speciale bakken op hoogte om de moestuin makkelijker te kunnen bewerken. Ook voor het zagen en in elkaar zetten van de bakken zijn vrijwilligers aan de slag.

Tuin was een lappendeken

Quote De moestuin is jaren weggeweest en het terrein zat op slot Carien van Boxtel, De Torentuin Carien van Boxtel was zeven jaar geleden de drijvende kracht achter de aanleg van de Torentuin. ,,De moestuin is jaren weggeweest en het terrein zat op slot tijdens de bouw. Wel konden we het fruit oogsten en de wilde bloemenweide behouden. De Torentuin was echt een lappendeken. We gaan nu langzaam alle elementen weer terugbrengen, vooral omdat we nu langer mogen blijven. Zo ben ik bezig met een nieuwe ontwerp voor de natuurspeeltuin. Samen met de projectontwikkelaar hebben we het nieuwe pad ontworpen.”

Het fraaie toegangshek tot de tuin is een ontwerp van Ilse Weisvelt en is mede betaald door de wijkraad. Terwijl Van Boxtel vertelt over alle plannen schuiven de vrijwilligers aan voor koffie en haar zelfgebakken cake met bloedsinaasappelen.

Franse druiven tegen stadsmuur

Een van hen is Henk Wijngaard, bestuurslid en de ‘druivenexpert’ van de tuin. ,,Ik ben erin getuind, zegt hij vrolijk. ,,Bij een vriend van mij in Frankrijk hield ik zijn druiven bij, daar hebben we ook wijn gemaakt. De druiven staan nu tijdelijk opgepot tegen de oude stadsmuur, waar ze eerst stonden was het te nat. Druiven houden niet van vocht.” Wijngaard komt graag met zijn vrouw in de Torentuin. ,,Het is hier heerlijk zonnig, als je langs de Waal wandelt, staan alle bankjes op het Noorden en mis je de zon.”

Vrijwilligers komen wel terug