Tour de Waal na twee jaar terug met aandacht voor Oekraïne: ‘Blij dat we 5 mei weer kunnen beleven’

ZALTBOMMEL - Twee jaar achter elkaar gooide corona roet in het eten en moesten de inwoners van de dorpen en steden aan weerszijden van de Waal het doen zonder de bevrijdingsactiviteiten van Tour de Waal op 5 mei. Toch is voorzitter Gerard Nieuwenhuis niet in juichstemming: ,,De situatie in Oekraïne houdt ons natuurlijk allemaal bezig.”

Nieuwenhuis verzekert dat Tour de Waal ook zeker aandacht zal besteden aan de oorlog in Oekraïne. ,,We hebben bijvoorbeeld een colonne met oude legervoertuigen. Die zijn normaal feestelijk versierd met vlaggen en zo. Misschien doen we nu iets met bloemen. We willen in elk geval het militaire niet benadrukken.” Ook denkt de organisatie aan een geldinzameling op plekken waar veel mensen komen.”

Dropping van Waalbroodjes

Een van de hoogtepunten van Tour de Waal, dat zijn oorsprong kent in 2014, is ongetwijfeld de dropping van de speciaal gebakken Waalbroodjes. De dropping verwijst naar het uitstrooien van voedselpakketten boven hongerend Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het vliegtuig dat de Waalbroodjes rond brengt, stijgt op in Ochten en laat ze van lage hoogte vallen boven weilanden of open terreinen in Zuilichem, Gameren, Zaltbommel (twee plekken) Ochten, Varik, Zennewijnen, Culemborg, Dreumel en Wamel. De dropping is met name populair bij de kinderen.

Groot en klein

Volledig scherm Mei 2019: schipper Gerrit van Elst uit Zaltbommel aan boord de mijnenveger Bernisse in de haven van Zaltbommel. © copyright Marc Bolsius Tour de Waal is een bonte verzameling van activiteiten van Slot Loevestein in het westen en Fort Pannerden in het oosten. ,,In Zaltbommel is een centrale manifestatie waar veel publiek op af komt, maar er is ook een veel kleinere activiteit in het kerkje van Heesselt waar vijftig mensen komen.”



Aan beide zijden van de Waal zijn activiteiten. Zo verzamelen vanaf 10.00 uur bij Slot Loevestein historische militaire voertuigen die vanaf 11.00 uur deelnemen aan de colonne door het gebied. Het is een van de drie startplaatsen van de colonne. De samenkomst is in Zaltbommel waar om 17.45 de Waalparade is.

Een van de publiekstrekkers in Zaltbommel zal weer de historische mijnenveger AMS Bernisse zijn. Het marineschip trok in 2019 duizenden bezoekers. Van woensdagmiddag 4 mei tot maandag 9 mei ligt het schip in de haven. Op 5 mei is het te bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur. In Zaltbommel hebben re-enactors een tentenkamp uit de Tweede Wereldoorlog opgesteld. Om 12.35 landen er parachutisten en 20 minuten later is de eerste broodjesdropping. Om 16.00 uur is er een Waalcrossing. Het complete programma is hier te vinden.

Extra pontjes

Nieuwenhuis hoopt voor 5 mei met name op mooi weer. ,,Veel mensen bezoeken verschillende activiteiten. Vaak doen ze dat met de fiets. Om aan beide kanten van de Waal te komen, varen er die dag op verschillende plekken extra pontjes.”

,,We vonden het heel spannend of al onze vrijwilligers na twee jaar afwezigheid terug zouden komen. Het antwoord is ja. We zijn positief verrast over het enthousiasme van iedereen die iets voor ons wil doen. Maar het mooiste is dat we 5 mei weer kunnen beleven.”