Touzani bezorgt groep 8 van De Walsprong een onvergetelijke middag

‘Nooit opgeven’

Rolmodel

Het geloof in eigen kunnen is een sleutel tot succes, zo blijkt uit onderzoek. Boodschappen afkomstig van rolmodellen hebben hierbij, zeker bij kinderen, een grote impact. Als pionier van het freestyle voetbal, oprichter van FC Straat en de bekendheid via YouTube is Soufiane Touzani voor velen een voorbeeld. Met zijn eigen ervaringen en positieve levenshouding gaat hij de klassen in om leerlingen te motiveren hun talenten te ontwikkelen.

Gelijke kansen

In de uitvoering wordt samengewerkt met IMC Basis. Dat is een programma dat de horizon van leerlingen van groep 7 en 8 verbreedt en dat inmiddels is verbonden aan 37 basisscholen op die plekken in Nederland waar dit het hardst nodig is. De Walsprong in Zaltbommel is een van deze scholen. Via dit programma maken leerlingen ook op een leuke manier kennis met allerlei beroepen.