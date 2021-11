Tracé ontsluitingsweg Kerkdriel loopt dwars over plek tijdelijke huizen voor bewoners flats Ipperakkeren

KERKDRIEL - De tijdelijke huisvesting aan de Bussenerweg voor bewoners van de te slopen flats aan de Ipperakkeren in Kerkdriel staat op losse schroeven. Het tracé van de Zuidelijke Ontsluitingsroute loopt namelijk over het perceel. Daardoor is het niet mogelijk om woningen te bouwen die daar 15 jaar blijven staan. ,,Willen we voortgang houden, dan moeten we er met de gemeente zo snel mogelijk uit zien te komen.”