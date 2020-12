Trap na voor nuttige overtreding; Zaltbommelse politiek luidt 2020 venijnig uit

UPDATE Minister waarschuwt: maximum stellen aan aantal arbeidsmi­gran­ten mag niet

7 december ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - Grenzen stellen aan het aantal arbeidsmigranten dat in de eigen gemeente mag wonen is in strijd met Europese wetgeving en is dus niet toegestaan. Dat zegt minister Wouter Koolmees over gemeenten die hiervoor regels hebben opgesteld.