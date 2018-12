Trekpontje voor Zandmeren Kerkdriel kost het dubbele

KERKDRIEL - Niet 140.000 maar 280.000 euro. Het geplande trekpontje voor voetgangers en fietsers in recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel wordt veel duurder dan gedacht.

Een gevalletje van onderschatting. Zo mag je de gang van zaken rondom het geplande trekpontje voor recreatiegebied De Zandmeren wel noemen. Het Maasdrielse college van burgemeester en wethouders dacht dit vorig jaar voor 140.000 euro vlotjes te kunnen regelen. Maar dat pakte anders uit. Dat het bedrijf, dat het trekpontje zou gaan maken, de opdracht al snel weer terug gaf, was een teken aan de wand. Te ingewikkeld en voor dat geld niet uitvoerbaar, was de motivatie.

Kop en landtong

Het pontje voor voetgangers en fietsers moeten een verbinding gaan vormen tussen de kop van de Zandstraat en de landtong tussen het recreatiegebied en de Maas. Op die manier kunnen recreanten een rondje maken, en dat maakt het gebied een stuk aantrekkelijker.

De omstandigheden daar maken het plaatsen van een pontje een lastige klus. Om te beginnen is de afstand die overbrugd moet worden te lang. Dat is 80 meter en dat is met de hand niet te doen. Bovendien zou het dan veel te lang duren voordat de kabel waaraan de pont bevestigd is, weer naar de bodem is gezakt. Omdat daar ook boten varen, zou dat te gevaarlijk zijn. Om de oversteek korter te maken, moet er nu op beide oevers een steiger komen die ieder twintig meter het water in steekt. Tel daar de schommelende waterstanden bij op, en het wordt een ingewikkelde klus.

Hand ophouden

Dat kwartje is op het gemeentehuis inmiddels ook gevallen. Het pontje is er nog steeds niet, maar het is nog altijd de bedoeling dat het er gaat komen. Vorige week moest de wethouder, wel eerst de hand ophouden bij de gemeenteraad, want het gereserveerde budget van 140.000 euro is niet toereikend. Het dubbele is nodig. Vanwege het belang van het trekpontje voor de stimulering van de recreatie in het gebied, ging de gemeenteraad hiermee akkoord.

