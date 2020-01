Troosteloos hoekje naast het Cambium is nu mooi sportveld

Scherven van in Kerkdriel gevonden handgra­naat zijn dodelijk tot ruim 20 meter

6:00 KERKDRIEL - De handgranaat die maandagochtend is gevonden in Kerkdriel is een modern wapen, mogelijk van Belgische of Russische makelij. Het is een fragmentatiegranaat, wat wil zeggen dat de scherven bij de ontploffing het vernietigende werk doen. Dit type wordt, zeker als het van de Balkan komt, vaak gebruikt in het criminele circuit.