Tuf Recycling maakt een beginnetje met weghalen van illegaal gedumpte grasmatten in Velddriel

VELDDRIEL/DONGEN - In elk geval met één vrachtwagen is zaterdag gestart met het verplaatsen van de illegaal gedumpte kunstgrasmatten aan de Oude Weistraat in Velddriel. Dat bevestigt de eigenaar van Schoones Transport uit Vinkel.

,,We zijn alleen voor vandaag ingehuurd, volgens mij met één wagen", zegt de eigenaar vanaf zijn vakantie-adres. Meer kan of hij wil nu niet kwijt over de zaak, zo laat hij weten. ,,Daarvoor moet je bij de eigenaar van het terrein zijn.” Ook bij Tuf Recycling, het omstreden bedrijf dat de grasmatten dumpte, wordt de hoorn zaterdagmiddag op de haak gegooid zodra er vragen worden gesteld. Waar de matten heengaan, is dus ook onbekend.

30.000 euro per dag

Vast staat dat er in elk geval nog een hele grote berg met illegaal gedumpte matten ligt zaterdagmiddag op het terrein. De gemeente Maasdriel schatte zelf eerder nog in dat over een oppervlakte van circa 2.000 vierkante meter het kunstgrasafval ligt opgeslagen, tot ongeveer 4 meter hoog. De gemeente heeft de eigenaren van het terrein een dwangsom opgelegd: vóór 1 januari 2019 moeten de matten weg zijn, anders kost het hen 30.000 euro per dag.

Tuf Recycling uit Dongen zou een zelfde hoeveelheid aan matten hebben gedumpt op een andere locatie in de gemeente Maasdriel, aan de Prinses Beatrixstraat in Hedel. Of daar ook matten worden weggehaald, is niet bekend. Daar moeten de kunstgrasmatten al voor 25 december weg zijn, anders volgt ook een dwangsom van 30.000 euro.

'Geen zaken met TUF’

De kunstgrasvelden komen in elk geval niet uit Maasdriel, zelf, want daar zijn de velden niet vervangen. ,,En de gemeente Maasdriel heeft dus geen zaken gedaan met TUF", zo zei een woordvoerder eerder. De gemeente heeft ook niet doorgehad dat de matten gedumpt werden. ,,Meteen nadat de eerste signalen van burgers bij de burgemeester zijn binnengekomen, is door de gemeente en de omgevingsdienst gecontroleerd en gehandhaafd, maar de dumpingen waren toen al een feit.”

Het is niet de eerste keer dat TUF Recycling zich schuldig maakt aan illegale opslag van kunstgrasmatten. In april vorig jaar bleek het bedrijf matten te hebben gedumpt in Rijsbergen. Toen ging het om zo’n honderd vrachtwagens. De matten werden op last van de gemeente Zundert verwijderd. Bij Tuf Recycling in Dongen liggen de kunstgrasmatten ook al jarenlang hoog opgestapeld. Het bedrijf houdt zich al sinds het zich in Dongen vestigde, niet aan de vergunningseisen.

Het Dongense bedrijf lapt al sinds het zich in januari 2015 op bedrijventerrein Tichelrijt vestigde, alle regels aan z’n laars. De recyclaar moest in augustus van dat jaar z’n activiteiten stilleggen, omdat bleek dat het niet de vereiste vergunning had. In juni 2016 werd die vergunning toegekend, maar bij controles die de OMWB sedertdien uitvoerde bleek elke keer dat het bedrijf niet aan de vergunningseisen voldeed. Dwangsommen die de gemeente Dongen oplegde mochten niet baten. In oktober van dit jaar was de maat vol en kondigde de gemeente aan het bedrijf te gaan sluiten als het bleef weigeren orde op zaken te stellen. Op dat moment stond er al een ton aan dwangsommen open, waarvan TUF Recycling slechts 2.000 euro had betaald.

