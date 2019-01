Tuinbouwriolering en stikstofleiding kan slechts op paar plaatsen samen de grond in

Update Niets aangetrof­fen bij massale politie-in­val aan dijk in Hoenza­driel

17 januari HOENZADRIEL/MAASDRIEL/GELDROP - Een drugsvondst in Geldrop heeft geleid tot een politie-inval in Hoenzadriel. De inval, in een pand aan de Hoenzadrielsedijk, heeft echter niets opgeleverd. De massaal uitgerukte eenheden hebben het dorp in de gemeente Maasdriel inmiddels verlaten.