Tuinbouwriolering Zaltbommel is van kinderziekte af

De gescheiden rioolwaterzuivering voor de kassen is een bijzonder project. Het afvalwater ondergaat namelijk een dubbele reiniging. Eerst worden de (chemische) gewasbeschermingsmiddelen eruit gehaald, en daarna ook nog de meststoffen. En daarmee voldoen de aangesloten tuinders niet alleen aan de huidige maar ook aan toekomstige wetgeving die in 2027 van kracht wordt.

Miljoeneninvestering

Begin vorig jaar kwam het rioolstelsel gereed. Een miljoeneninvestering, die door de gemeente Zaltbommel en Waterschap Rivierenland is voorgeschoten. Via een heffing betalen de tuinders het project uiteindelijk zelf terug.

Doel van dit alles is schoner afvalwater. Het buizenstelsel met een totale lengte van 35 kilometer voert namelijk van de kassen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaltbommel, waar voor dit project flink verbouwd is. Belangrijkste wapen in deze strijd is ultraviolet licht. In 72 glimmende buizen met uv-lampen worden de moleculen van de vervuilende stoffen als het ware gekraakt.