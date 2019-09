Tuinbouwriolering Zaltbommel kan de grond in

Sinds 2018 mogen tuinders geen verontreinigd water meer lozen. Ze moeten het eerst zelf zuiveren. Omdat er in Zaltbommel voor is gekozen om dit niet individueel maar gezamenlijk aan te pakken, hebben de tuinders uitstel gekregen tot 2021. Voor de tijd moet er een nieuw, apart rioolstelsel liggen, dat het water naar een nieuwe zuiveringsinstallatie leidt.

Vriezen

Even was het spannend of dit zou lukken, want de procedure voor de zuiveringsinstallatie liep wat vertraging op. Maar volgens Adrie Bragt is nu alles rond en kan het werk beginnen. ,,We kunnen 2021 nog steeds halen, als het niet maanden gaat vriezen tenminste.”